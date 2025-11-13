Dominicanos que han ganado Bate de Plata en Grandes Ligas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A propósito de que cinco dominicanos ganaron el Bate de Plata este año en las Grandes Ligas, nos motivamos en esta entrega a echar un vistazo a todos los criollos que han logrado tal distinción en la historia de Las Mayores.

El Bate de Plata es el premio otorgado al jugador más destacado ofensivamente, posición por posición.José Ramírez (Guardianes), Juan Soto (Mets), Manny Machado (Padres), Ketel Marte (Diamondbacks) y Geraldo Perdomo fueron los dominicanos ganadores del premio este año.

Para José Ramírez y Juan Soto significó su sexto Bate de Plata; para Manny Machado su tercero; para para Ketel Marte su segundo y para Geraldo Perdomo su primero.

Dominicanos que han ganado el Bate de Plata en las Grandes Ligas.

Un total de 38 jugadores dominicanos han ganado el Bate de Plata.

Dominicanos con Bates de Plata

Un total de 38 dominicanos han ganado 122 Bates de Plata en la historia de las Grandes Ligas:– Alex Rodríguez (10)– Manny Ramírez (9)– Vladimir Guerrero (8)– David Ortiz (7)– Sammy Sosa (6)– Albert Pujols (6)– José Ramírez (6)– Juan Soto (6)– Julio Franco (5)– Robinson Canó (5)– Nelson Cruz (4)–.

Así como Alfonso Soriano (4)– Adrian Beltré (4)– George Bell (3)– José Bautista (3)– Teóscar Hernández (3)– Manny Machado (3)– Hanley Ramírez (2)– Miguel Tejada (2)– Moisés Alou (2)– Marcell Ozuna (2)– Fernando Tatis Jr. (2)– Julio Rodríguez (2)– Rafael Devers (2).

Además de Vladimir Guerrero Jr. (2)– Ketel Marte (2)– Pedro Guerrero (1)– Juan Samuel (1)– Dámaso García (1)– Plácido Polanco (1)– Carlos Peña (1) Aramis Ramírez (1)– Pedro Álvarez (1)– Gary Sánchez (1)– Carlos Santana (1)– Eloy Jiménez (1)– José Reyes (1)– Geraldo Perdomo (1)