¿Qué dominicanos lanzan hoy en MLB? horarios y equipos

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Los brazos dominicanos siguen siendo protagonistas en la lomita, y para esta jornada tenemos a tres lanzadores destacados que buscarán imponer su calidad.

- Cristopher Sánchez: Filis de Filadelfia vs. Cubs de Chicago 6:40 PM

- Eury Pérez: Marlins Miami vs. Bravos de Atlanta 7:15 PM

- Luis Severino: Athletics vs. Rangers de Texas 9:40 PM

Cristopher Sánchez (PHI)

El zurdo de Samaná llega en un gran momento tras haber sido finalista al Cy Young en la temporada pasada. Hoy se enfrenta a los Cubs en el Citizens Bank Park, buscando mantener su efectividad de 1.65 en este inicio de campaña.

Eury Pérez (MIA)

El joven fenómeno de los Marlins tiene una prueba de fuego visitando a los Bravos en Atlanta. Con su imponente recta y presencia en el montículo, buscará su segunda victoria del año.

Luis Severino (ATH)

Severino cerrará la jornada dominicana enfrentándose a los actuales campeones, los Rangers de Texas. El derecho busca estabilizar su inicio de temporada y demostrar que sigue siendo un brazo de élite ahora con el uniforme de los Athletics.