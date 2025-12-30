Doncic y Giannis lideran votación All- Star NBA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La NBA se va acercando poco a poco al ecuador de la competición y, con ello, al fin de semana del All-Star. A principios de diciembre la liga abrió sus votaciones populares y en este último lunes del año, publica su primer recuento.

Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo lideran la conferencia Oeste y Este respectivamente en este primer cribado.

A partir de hoy, la NBA irá publicando el recuento cada lunes hasta la tercera semana de enero. Cabe recordar que los titulares del All-Star son elegidos por un 50 % del voto popular, un 25 % del voto de los jugadores y el 25 % restante del voto de la prensa.

Más allá de los liderazgos de cada conferencia, hay varias cosas que llaman la atención.

La primera, lo lejos que está LeBron James de colarse en un cinco inicial de popularidad del que lleva sin salir prácticamente toda la vida.

Sin contar con el apoyo del público y haciendo los peores números de su carrera, podríamos estar ante la primera ausencia del Rey desde su año rookie.

Llama la atención también que Tyrese Maxey haya sido el segundo jugador más votado del Este en este primer tramo por encima de Jalen Brunson y Cade Cunningham, aunque las cifras puedan explicarlo. Para finalizar, la tercera posición de Stephen Curry y la séptima de Deni Avdija en el Oeste quizás esté algo por encima de su rendimiento individual y colectivo.

Este año el fin de semana de las estrellas estrena formato USA vs Resto del Mundo, y los 24 representantes estarán conformados por 16 estadounidenses y 8 jugadores internacionales. Ahora mismo la cosa quedaría así:

Equipo Todos Estrellas del Resto del Mundo

Quedó conformado en este primer sondeo por Luka Doncic, Los Angeles Lakers; Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks; Nikola Jokic, Denver Nuggets; Shai Gilgeous-Alexander, Thunder Oklahoma City; Víctor Wembanyama.