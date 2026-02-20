Dos influencers en pelea de boxeo mañana en el Teo Cruz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por tercera vez, Cristian Casablanca y el Sr. Jiménez se ven frente a frente y en esta ocasión ambos creadores de contenido se les observaba con ansiedad, debido a la pelea que protagonizarán mañana en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

La pelea será la estelar de una cartelera organizada por la empresaria & CEO de Shuan Boxing, Bélgica Peña en co-promoción con el creador de contenido Capricornio TV.

Ambos contendientes participaron ayer en una rueda de prensa, en el centro de entrenamiento Central Boxing.

Para este viernes, ambos influencers volverán a verse la cara en el marco de la ceremonia de pesaje, previsto para la 1:00 de la tarde en el mismo “Teo” Cruz y bajo las observaciones y control de la Comisión Nacional de Boxeo y la empresa Shuan Boxing.

Durante el encuentro de ayer con la prensa, Cristian Casablanca (Adrián Salcedo) mostró gallardía y seguridad de que será el vencedor, mientras que el Sr. Jiménez (Yariel Jiménez), nuevamente fue burlón y descartó que sea el derrotado en la reyerta de puños enguantados.

“Después que derrote al Sr. Jiménez, iré por Omega (merenguero urbano), que dé la cara y que ponga a prueba si realmente fue boxeador en su juventud”, dijo.

“A este también le daré su merecido”, expresó Cristian Casablanca con marcada seguridad.

De su lado, Sr. Jiménez, dijo que está seguro de sus condiciones físicas, que es un atleta consagrado y que siempre está entrenado. “Solo que no subo mi vida personal a las redes, como el loco este de Cristian Casablanca”, planteó.

Añadió que está listo y que su estilo de vida no será obstáculo para derrotar al numerólogo Adrian Salcedo. Cristian Casablanca enseguida expresó que él sí es un deportista en todos los sentidos.