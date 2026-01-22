La DPS anuncia calendario de eventos para el 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dominican Paintball Series (DPS) dio a conocer su calendario de actividades para el 2026, en las que proyecta una mayor participación de equipos y un nivel competitivo mucho más elevado, en función de los avances que ha venido experimentado esta disciplina en República Dominicana.

Luis Then, miembro de su comité ejecutivo, aseguró que la temporada de este año ha despertado gran expectativa y un inusitado interés, por lo que anticipa que será de gran éxito.

“Habrá más equipos, más nivel y mayor competencia”, expuso Then, quien resaltó que la Liga Dominicana de Paintball mantiene un ritmo de crecimiento sostenido y se ha consolidado como una de las plataformas competitivas más fuertes en Latinoamérica.

Expuso que la temporada incluye tres eventos, a celebrarse los días 18 y 19 de abril; 29 y 30 de agosto y finalmente 5 y 6 de diciembre. “Estamos ante la temporada más esperada por la familia del Paintball”, dijo.

Una aclaración

Por otra parte, la DPS aprovechó para aclarar que existe una gran diferencia entre Paintball y armas de hidrogel.

“Ante el reciente auge y posterior prohibición del uso y comercialización de pistolas de hidrogel en el país, la DPS considera necesario aclarar, de manera firme y responsable, la diferencia entre estas prácticas y el deporte del paintball, así como reiterar su compromiso con la seguridad ciudadana, la legalidad y la práctica deportiva regulada.

El uso de pistolas de hidrogel en la vía pública ha generado confusión, zozobra y situaciones de riesgo que nada tienen que ver con el paintball.

Planteó que el Paintball solo se practica en instalaciones autorizadas y exige máscaras y equipos de protección certificados.