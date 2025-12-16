Dream Big se corona torneo Clase A

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El seleccionado de Dream Big se proclamó campeón al vencer en la final a 7-1 a Lajara Team, en el Torneo de Béisbol Clase A, dedicado al doctor Luis Antonio Cruz Camacho, organizado por la Asociación de Béisbol del Distrito Nacional (ABEDINA), en el play de la UNPHU.

Luego de concluido el partido, el dirigente Julián de León, presidente de la institución organizadora, y el licenciado Juan Jiménez, coordinador de actividades del doctor De La Cruz y el licenciado Alexander De La Paz hicieron entrega del trofeo de campeón a los miembros del equipo de Dream Big.

Los campeones también recibieron un premio metálico de 500 mil pesos donado por el doctor Cruz.

“Felicito a los campeones de Dream Big, sub campeones de Lajara Team y demás equipos que vieron acción en esta categoría Clase A”, afirmó Julián De León.

Recordó que el recién finalizado certamen forma parte del amplio programa de este año de ABEDINA, la cual ha celebrado sus eventos en cada categoría.