¡Es un ejemplo! Director PN visita club Mauricio Báez

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Director de la Policía Nacional, Mayor General, Andrés Cruz Cruz, giró ayer una visita a las instalaciones de la Fundación del Club Mauricio Báez, así como al club, al liceo, la escuela y el Dispensario Médico, instituciones que están bajo la dirección de la organización de Villa Juana, donde dejó una grata impresión.

Cruz Cruz afirmó que implementará un Servicio Policial Voluntario que tiene como finalidad la formación en valores y que puedan observar ante la sociedad una buena disciplina.

El director de la Policía Nacional conversó con los dirigentes mauricianos José Domínguez (Boyón), presidente del club Mauricio Báez, César Heredia Guerra, presidente de la Fundación y Leo Corporán, asesor del club Mauricio Báez y presidente fundador de la fundación, quienes estimaron muy positivos los planteamientos del alto oficial policial.

También habló con el doctor Dionisio Guzmán, de la directiva de la Fundación Mauricio Báez, así como con la directora de la escuela, Lucila de los Santos y Andrea Almonte, directora del liceo.

Al enfatizar sobre el Servicio Policial Voluntario, e l alto oficial, indicó que otro aspecto importante es garantizar que los jóvenes sean personas comprometidas con los mejores intereses de la nación.

Sostuvo que la iniciativa también contribuiría a reducir los niveles delincuenciales, y lograr un presente y futuro prometedor para miles de jóvenes.

Añadió que lo único que necesitan los jóvenes es oportunidad y con ese plan abrirán el espacio para que terminen la carrera de bachiller e ingresen a la Policía, al igual que cualquier otra carrera profesional, o en lugares que puedan ayudar a sus familias y el país”. “Estamos laborando en esa dirección”, añadió.

Mostró interés por Campamentos

El mayor general Cruz Cruz se interesó bastante por el campamento que realizan desde hace más de diez años la Fundación Mauricio Báez y el Club Mauricio Báez en forma gratuita y en el que participan miles de niños de diferentes sectores del Distrito Nacional.

El director de la Policía, mayor general Andrés Cruz Cruz, en su visita a las instalaciones del Mauricio Báez en la que escuchó y dialogó con los directivos de la entidad de Villa Juana. Estuvo acompañado de Estarlin Canelo, Diego Pesqueira, José Domínguez, Eddy Baco, Leo Corporán, doctor Dioniosio Guzmán, César Heredia e Ildefonso Ureña. También conversó con varios alumnos en las aulas.