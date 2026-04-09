Eligen a Valentina, Camila, Mía y Brache, atletas del Año 2025

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los atletas Valentina Esteban Rijo, en Natación, Camila Rodríguez, en Judo y Mía Lugo Valdez, en Gimnasia, en femenino y José Brache, en Judo, en masculino, fueron electos y premiados como “Los Atletas del Año 2025”, por sus grandes actuaciones en eventos locales e internacionales, por la Junta Directiva del Club Naco, que se celebró con rotundo éxito a casa llena en el salón principal.

El presidente de la Junta Directiva, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, felicitó a los galardonados y a los batallaron en el 2025, igualmente a las Asociaciones de Padres, a los entrenadores y dirigentes y a todos los socios.

Llamó a los socios a participar el domingo en la Asamblea convocada y los instó a ejercer libremente el derecho al voto en las elecciones del club el domingo 26 de este mes.

Otros ganadores fueron: en ajedrez, Aila Hernández Reynoso y Luis Castillo, en basket, categorías menores, Dilan Cepeda, Rafael Ramírez, en desarrollo, en béisbol 7-8 años, Daymond García y 11-12, David Risk.

En fútbol infantil, Sebastián Lluberes, en U-15, Yosep Cuevas Pujols, en Gimnasia, Mía Lugo Valdez, en golf femenino, Sara Sabillón Méndez, en masculino, Jorge Peña Soto, en judo femenino, Camila Rodríguez y en masculino, José Brache.

Las premiaciones fueron realizadas por los directivos Luis Brea, Madelaine Andino, Erick Hernández, Claudio Guzmán y Michael Alfaro, en un ambiente de confraternidad, anécdotas y amistad de la familia naqueña. Los ganadores se presenciaron en un pantalla gigantes con animación que fue del agrado de todos. La actividad fue todo un éxito donde hubo mucha confraternidad.