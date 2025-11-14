El caso Emmanuel Clase: arresto, sobornos y el espejo de las apuestas en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pitcher estrella de los Guardianes de Cleveland, el dominicano Emmanuel Clase, quedó en el centro de un escándalo federal tras ser arrestado este jueves en el Aeropuerto John F. Kennedy, acusado de aceptar sobornos para favorecer a apostadores que apostaban específicamente sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

El relevista, de 27 años, fue detenido poco después de aterrizar en un vuelo procedente de República Dominicana, según informó la Fiscalía de Estados Unidos. Su compañero de equipo, Luis Ortiz, también implicado en el presunto esquema, se declaró no culpable el miércoles.

Ambos peloteros permanecen bajo licencia remunerada desde julio, cuando la MLB detectó una actividad de apuestas “inusualmente alta” durante los juegos en los que lanzaban.

Las acusaciones: sobornos, lanzamientos amañados y 460 mil dólares en ganancias

De acuerdo con los fiscales, Clase y Ortiz habrían recibido miles de dólares en sobornos a cambio de manipular sus envíos para que apostadores en República Dominicana obtuvieran ganancias de al menos 460,000 dólares.

Según la acusación:

Clase suministraba información previa a los apostadores.

Alteraba lanzamientos -especialmente el primer pitcheo del turno- para garantizar bolas fuera de la zona.

En un juego de abril contra Boston, incluso habló por teléfono con un apostador minutos antes de entrar al montículo.

Los apostadores ganaron 11,000 dólares en esa ocasión con una apuesta sobre que lanzaría por debajo de 97.95 mph.

Los fiscales aseguran que Clase reclutó a Ortiz este año para unirse al plan y que, en ocasiones, incluso les facilitó dinero para financiar las apuestas.

Declaración de inocencia y condiciones de libertad

Durante su comparecencia en el tribunal federal de Brooklyn, Clase se declaró no culpable. Fue liberado bajo una fianza de 600,000 dólares, entregó su pasaporte y deberá permanecer entre Nueva York y Ohio, someterse a monitoreo por GPS y abstenerse de apostar.

Visiblemente serio, vestido con blazer oscuro y jeans, se limitó a responder “sí” o “no” a través de un intérprete. No ofreció declaraciones a la prensa.

Su abogado, Michael Ferrara, destacó que Clase regresó voluntariamente al país para enfrentar los cargos, al tiempo que insistió en su inocencia.

Ambos lanzadores deberán volver a los tribunales el 2 de diciembre.

Los cargos incluyen:



Conspiración para cometer fraude electrónico

Lavado de dinero

Conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos

Algunos de estos delitos contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

El impacto en la MLB: nuevas restricciones en apuestas

Tras las acusaciones, las Grandes Ligas anunciaron nuevos límites a las apuestas sobre lanzamientos individuales, intentando contener una práctica que ha generado escándalos recurrentes en el deporte profesional estadounidense desde que la Corte Suprema legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados en 2018.

Un reflejo del mercado dominicano: entre lo legal, lo informal y lo clandestino

RD tiene 3,500 casas de apuestas legales… y “muchísimas” ilegales

El caso de Clase y Ortiz también destapó nuevamente el debate sobre el amplio y complejo ecosistema de apuestas deportivas en República Dominicana, un país donde el béisbol es cultura y las apuestas forman parte del día a día.

Según la Asociación Dominicana de Casas de Apuestas Deportivas, existen 3,500 locales registrados, pero las autoridades reconocen que hay una cantidad mucho mayor operando de manera ilegal.

Quico Tabar, director de la Lotería Nacional, ha señalado que llevan años intentando regular el sector, aunque sin éxito por “circunstancias ajenas” a su control.

El escándalo ha generado indignación entre fanáticos.

dijo José de los Santos, fanático del béisbol local y de la MLB.

Apostadores hablan: “Todo funciona igual, sea legal o no”

Para Raymond Jiménez, apostador frecuente desde su adolescencia, la frontera entre lo legal e ilegal es casi inexistente:

“He estado apostando desde 1998, cuando era menor de edad”, dijo Jiménez. “A los 14 años, solía saltar la valla del colegio para entrar en una casa de apuestas. He oído de todo, desde atletas que se venden a los apostadores hasta otros que apuestan en su contra”.

Asegura que la mayoría de apuestas se concentran en MLB, NBA y NFL.

Corrupción, vacíos legales y un negocio que crece sin freno

El Congreso dominicano discute un proyecto de ley para crear un nuevo organismo regulador. Mientras tanto, otros casos siguen generando titulares, como el del exdirector de casinos Oscar Chalas, quien admitió haber cobrado cuotas mensuales a casas ilegales con conocimiento de un exministro de Hacienda.

Las apuestas -legales e ilegales- aumentan en la medida en que se acerca la final de la Liga Dominicana de Béisbol, donde incluso figuras como David Ortiz protagonizan apuestas públicas millonarias.

Con información de AP