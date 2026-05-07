Entregan Pabellón Karate; Ito dice juegos costarían más 10 mil millones

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó ayer a la Federación Dominicana de Karate su pabellón remozado de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al pronunciar el discurso central, el ministro de Vivienda, Víctor- Ito- Bisonó reveló que los juegos podrían costar sobre los 10 mil millones entre obras, recepción, movilidad.

Afirmó que este Gobierno ha tenido que lidiar con las guerras de Ucrania y ahora de Irán con USA, la época de Donald Trump y a pesar de eso los juegos serán exitosos y las lluvias que han caído en el país en las últimas semanas. “El presidente Abinader tiene un compromiso con la juventud para ser referente en el mundo”, insistió.

Recuperan atrasos por lluvias

Dijo que los ingenieros del Mived están tratando de recuperar el tiempo que se han perdido por las lluvias, pero aseguró que las obras estarán listas para los juegos.

Luisín Mejía

El presidente de Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, pidió no hacer casos a los que critican desde celulares los trabajos de los juegos sin saber lo que dicen. “Nos quedan 78 días para la inauguración de los juegos, el trabajo de ustedes quedará grabado por el tiempo”, añadió.

Comentó que está orgulloso de lo que se hace para los Juegos de la Región, por lo que el país montará los mejores juegos. “No se detengan en sus trabajos, no se me duermen, echen hacia delante”, reafirmó Mejía.

Kelvin Cruz

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz afirmó que el presidente Luis Abinader está dando todo su apoyo al montaje de los Juegos Centroamericanos. Adujo que este pabellón no es una excepción a la excelencia y altos estándares que han tenido las demás, garantizando el éxito de los atletas, en cada disciplina.

“Que bueno que el equipo que el presidente Luis Abinader ha pasado la responsabilidad para que estos juegos estén a tiempo y sean exitosos, estamos asumiendo un papel protagónico, sin buscar protagonistas, si no, un papel de responsabilidad, cumplimiento y sobre todo de que las obras estén a tiempo”, subrayó.

José Monegro

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, garantizó que estos serán los juegos Centroamericanos más grandes, por la cantidad de atletas y disciplinas participantes.

Características del Pabellón de Karate

El pabellón incorpora áreas complementarias como vestidores, ambas ramas, baños accesibles, cafetería, parqueo, además de un sistema eléctrico optimizado que mejora la operatividad del recinto.