EO vencen Gigantes y ascienden al 3ro

SAN PEDRO DE MACORIS. Esmil Rogers lanzó cinco entradas de apenas dos hits, mientras que Vidal Bruján bateó de 3-2, con dos empujadas para que las Estrellas Orientales vencieron anoche por 4-2 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

La victoria es la número 13 contra 16 derrotas del equipo con sede en San Pedro de Macorís, que ahora ascendió a la tercera posición.

Los Gigantes dejaron su récord en 12-15, medio juego detrás de las Estrellas.D urante su actuación de cinco entradas, Rogers permitió dos hits, concedió cuatro bases por bolas y ponchó a cinco. Se apuntó la victoria.Los dirigidos por Fernando Tatis produjeron tres carreras en la segunda entrada y añadieron otra en el séptimo, mientras que los Gigantes hicieron sus dos vueltas en el octavo, por jonrón con uno en base de Deyvisor De los Santos, quien bateó de 4-3.