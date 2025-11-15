Futbol
¿Cuáles equipos han clasificado a la Copa Mundial 2026
Un récord de 48 equipos participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.
El viernes pasado, Croacia aseguró su plaza con una victoria por 3-1 contra las Islas Feroe.
Un total de 43 equipos obtendrán su plaza a través de los torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en la repesca intercontinental, que contará con seis equipos y se disputará en marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.
Desglose
Asia cuenta con ocho plazas directas y una en la repesca intercontinental.
África tiene nueve plazas directas más una para la repesca intercontinental.
América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos en la repesca intercontinental.
Sudamérica tiene seis plazas directas y enviará un equipo a la repesca intercontinental.
Oceanía, por primera vez, tiene una plaza garantizada: Nueva Zelanda la aseguró en marzo. Podría sumar otra con la clasificación de Nueva Caledonia para la repesca intercontinental.
Europa tendrá 16 equipos clasificados para la Copa Mundial.
Ya calificado
Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)
África
Argelia
Cabo Verde
Egipto
Ghana
Costa de Marfil
Marruecos
Senegal
Sudáfrica
Túnez
Asia
Australia
Irán
Japón
Jordania
Catar
Arabia Saudita
Corea del Sur
Uzbekistán
Europa
Inglaterra
Francia
Croacia
Oceanía
Nueva Zelanda
Sudamérica
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay