¿Cuáles equipos han clasificado a la Copa Mundial 2026

Un récord de 48 equipos participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

El viernes pasado, Croacia aseguró su plaza con una victoria por 3-1 contra las Islas Feroe.

Un total de 43 equipos obtendrán su plaza a través de los torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en la repesca intercontinental, que contará con seis equipos y se disputará en marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.

Desglose

Asia cuenta con ocho plazas directas y una en la repesca intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una para la repesca intercontinental.

América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos en la repesca intercontinental.

Sudamérica tiene seis plazas directas y enviará un equipo a la repesca intercontinental.

Oceanía, por primera vez, tiene una plaza garantizada: Nueva Zelanda la aseguró en marzo. Podría sumar otra con la clasificación de Nueva Caledonia para la repesca intercontinental.

Europa tendrá 16 equipos clasificados para la Copa Mundial.

Ya calificado

Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)

África

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Ghana

Costa de Marfil

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Asia

Australia

Irán

Japón

Jordania

Catar

Arabia Saudita

Corea del Sur

Uzbekistán

Europa

Inglaterra

Francia

Croacia

Oceanía

Nueva Zelanda

Sudamérica

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay