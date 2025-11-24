Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Torneo

Equipos triunfan en interligas de boliche

Alejandra Read, del SBC, premia los ganadores del primer lugar en parejas, en el torneo Interliga.

Alejandra Read, del SBC, premia los ganadores del primer lugar en parejas, en el torneo Interliga.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Con una gran  participación de jugadores y una lucha hasta el final, en el torneo Inter Ligas de Boliche,  el primer lugar fue compartido por dos equipos de diferentes entidades deportivas, evento celebrado en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center.

Para llegar a la gran final las diferentes ligas celebraron cuatro rondas de eliminatorias, para escoger los combinados de mejo promedio, en la gran final.

Los primeros lugares se disputaron el pasado fin de semana, donde se premió hasta el sexto en dobles y  en individual hasta el cuarto puesto, donde recibieron los trofeos y premios especiales.

Los galardones fueron entregados por Willie Javier y  Alejandra Read, del personal del Sebelén Bowling Center, donde estuvieron presente deportistas y familiares de los jugadores.

El empate en primer lugar parejas con Hdcp, triunfaron

Manuel González y Wascar Cavallo (Liga Súper Amigos), Kelvin Santana y Alfredo Jaime (Liga Papi Santana. En tercero Enrique Galván y Albani López, de la Liga Brugal.  Ernesto Henriquez y Manuel Ortega Academia Semanal, enn cuarto. En quinto  Ernesto Henríquez y Manuel Ortega, Academia Semanal. En sexto Michael Martínez y Kelvin Santana,  Academia Semanal

 

El primer lugar  en  Individual con  hdcp, Wascar Cavallo, Liga Súper Amigos. El  segundo Manino Fernández , Liga Súper Amigos y tercero Manuel Ortega, Academia Semanal, cuarto puesto Cesar Mercedes, Liga BD (Edwards).

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking