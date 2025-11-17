Erick Almonte: "Superamos todas las expectativas"

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales trabajó con buena planificación y organización y triunfó.

Así lo expresó Erick Almonte, presidente del gremio y quien se declaró muy feliz.

“Superamos todas las expectativas, y la meta es cada año hacerlo mejor”, dijo Almonte.

Antes del juego, hubo una tremenda presentación y encuentro con los jugadores de RD y Puerto Rico. En un ambiente cargado de energía, cultura y celebración, la compañía Cerro Music Group dio la bienvenida oficial con una gran fiesta a los peloteros, representantes de ligas e invitados especiales que protagonizaron un fin de semana histórico con el esperado “Showdown RD vs PR”, en el Citi Field de esta ciudad estadounidense.

El evento de apertura se celebró el viernes en Dramma, el reconocido espacio ubicado en 1604 Broadway, Times Square, que por una noche se convirtió en el centro de la música, el deporte y el orgullo caribeño en la ciudad de Nueva York.

Durante la celebración, fueron reconocidos los expeloteros boricuas de Grandes Ligas Carlos Delgado y Carlos Beltrán, homenajeados por el legado de su trayectoria, su impacto en el béisbol y sus aportes a la comunidad deportiva. La ovación de los presentes destacó el profundo respeto y admiración que el público mantiene por ambas figuras.

Los asistentes disfrutaron de una exquisita oferta artística con las presentaciones en vivo de las agrupaciones Bachata Heightz, Luis Vagamundo, Víctor Swing, entre otros, quienes encendieron el escenario e hicieron bailar al público con su energía y carisma. A esto se sumó un llamativo despliegue de personajes carnavalescos representativos de ambas culturas.