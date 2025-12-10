Erick Rosa y de los Santos se confiesan listos para peleas

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los dominicanos Erick “Mini PacMan” Rosa y Edwin de los Santos se confesaron listos para sus combates del próximo sábado en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

“Mini PacMan” Rosa, ex doble campeón mundial, cruzará guantes con el mexicano Luis de la Mora, mientras que De los Santos lo hará ante el también mexicano Eliot Chávez.

La velada es organizada por la promotora dominicana Shuan Boxing, cuya presidenta, Bélgica Peña, ha declarado que se trata de un evento electrizante y de alto nivel competitivo.

El combate estelar será el que protagonizarán “Mini PacMan” Rosa y De la Mora y el mismo estará en disputa el título latino 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

De la Mora llegará este miércoles al país para cumplir con los compromisos previos al combate.

De su lado, el sensacional pegador dominicano Edwin de Los Santos confirmó que se encuentra en óptimas condiciones para su duelo ante el mexicano Eliot Chávez, una pelea que promete “fuegos” desde el primer asalto.

Según dijo Bélgica Peña, la cartelera presentará combates sumamente parejos, destacando que seis dominicanos tendrán de frente a rivales s mexicanos, lo que garantiza una noche de emociones intensas, intercambios explosivos y un ambiente competitivo de principio a fin.

Los fanáticos podrán disfrutar de toda la acción en vivo a través del canal de YouTube de Shuan Boxing, donde se transmitirá la cartelera completa.

Shuan Boxing Promotion promete cerrar el año con una cita imperdible para los amantes del boxeo.