Escogido vence a Gigantes y coloca un pie en la Final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

José Urquidy trabajó cinco entradas completas sin permitir carreras para conducir a los Leones del Escogido a una fácil victoria 5-1 sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Francisco Micheli de San Francisco de Macorís en el marco del Todos contra Todos del torneo de béisbol invernal.

Con el triunfo, el Escogido obtendría su pase a la final ganando otra vez este jueves cuando enfrenten a los Toros en La Romana o que en la jornada pierda otra vez el equipo de Las Águilas, que enfrentará a los Gigantes en Santiago.

Urquidy enfrentó a 17 bateadores, permitiendo dos imparables, no otorgó boletos y ponchó a cinco rivales. Se apuntó la victoria.

El serpentinero derrotado fue el abridor Daniel Mengden, quien permitió cuatro carreras, igual cantidad de imparables, un boleto y dos ponches.

Con su triunfo, los Leones se mantienen en el primer lugar del Round Robin, con récord de 11-4, asegurando un empate en la primera posición y colocando su número mágico en uno para avanzar a la final, mientras que los Gigantes dejaron su marca en 2-13 y se mantienen en el último lugar y eliminados.

Los Leones anotaron cuatro carrera en la primera entrada, abriendo el episodio Alcides Escobar, con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. Erik González y Sócrates Brito se poncharon, Junior Lake y Raimel Tapia ligaron sendos imparables, Jorge Mateo negoció boleto y José Marmolejos empalmó incogible al jardín izquierdo remolcando a Lake y Tapia. Por error del jardinero izquierdo anotó Mateo.

En la quinta entrada, los Leones anotaron una carrera. Luego de un out, Erik González conectó doblete, avanzó a tercera cuando Sócrates Brito cayó por la vía 4-3 y anotó por error del antesalista con un batazo de Junior Lake.

Los Gigantes anotaron su primera carrera en la sexta entrada, producto de cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo de José Sirí.

Por los Leones del Escogido, Alcides Escobar bateó cuadrangular, Raimel Tapia, dos imparables; Erik González, un tubey y Junior Lake, José Marmolejos y Michael De la Cruz, un sencillo cada uno.

Por los Gigantes del Cibao, los mejores al bate fueron José Siri, un cuadrangular y Deyvison De los Santos, Marco Hernández y Leury García, un sencillo cada uno.