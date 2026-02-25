Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¡Espectacular! Danielky Cedeño ganó primera etapa por un segundo

El alcalde de La Romana, Eduardo Kelly y la gobernadora Ivelise Méndez premiaron a los corredores destacados de la jornada, juntos a Francisco Micheli.

Danielky Cedeño, del Team La Romana, al cruzar la meta en el primer lugar y alzarse con los máximos honores de la primera etapa de la Vuelta Ciclística

La edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional inició ayer con la celebración de su primera etapa, en la cual se impuso el romanense Danielky Cedeño.

Cedeño, quien echó por la borda la expresión de que “nadie es profeta en su tierra”, recorrió los 117 kilómetros de la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana en tiempo de dos horas, 13 minutos y 58 segundos.

El pedalista del Team La Romana logró el triunfo en el sprint que cerró la primera etapa, sacando apenas un segundo sobre Joseph Ramírez, del equipo Verrazano-Santiago, quien terminó segundo y detrás siguió James Schurman, del City Bike Miami.

Wilmer Paredes, del Team Medellín, llegó a 12 segundos de Cedeño, para ubicarse en el cuarto lugar. City Bike Miami marcha al frente de la clasificación por equipos, con 6:47.12.

Para hoy está programada la segunda etapa, con un recorrido de 153 kilómetros. Saldrá desde la empresa Seaboard, en la zona colonial, y comprenderá Santo Domingo-Baní-Circunvalación y Santo Domingo.  

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
