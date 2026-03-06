Estadio Olímpico toma forma con llegada de pistas

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo Domingo 2026 ha recibido los materiales de la pista principal y la de calentamiento que serán instaladas en el Estadio Olímpico para la celebración de las competencias de atletismo y de la ceremonia de inauguración y de clausura de los Juegos.

La empresa Mondo, radicada en Italia, ya envió el embarque desde Europa, según explicó el arquitecto Jesús Requena, de la empresa AST Sports, quien tiene a su cargo la colocación del mismo.

Un montacarga descarga desmonta materiales de pistas

Desde hace meses atrás, el estadio olímpico Félix Sánchez y la pista de calentamiento están siendo sometidos a un profundo proceso de remozamiento de cara a dejar la obra como una “tacita de cristal” para los Juegos. Se informó que las pistas son similares en longitud y calidad y será calificada como pista categoría uno, lo que permitirá la realización de cualquier evento internacional, incluyendo un Mundial de Atletismo.

Se espera que el Ministerio de la Vivienda termine labores para iniciar sus instalaciones.