Para Juegos
Estadio Olímpico toma forma con llegada de pistas
Se espera ahora que los ingenieros que tienen a su cargo los trabajos de ambas instalaciones concluyan para dar inicio a la instalación de las dos pistas enel Centro Olímpico.
El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo Domingo 2026 ha recibido los materiales de la pista principal y la de calentamiento que serán instaladas en el Estadio Olímpico para la celebración de las competencias de atletismo y de la ceremonia de inauguración y de clausura de los Juegos.
La empresa Mondo, radicada en Italia, ya envió el embarque desde Europa, según explicó el arquitecto Jesús Requena, de la empresa AST Sports, quien tiene a su cargo la colocación del mismo.
Desde hace meses atrás, el estadio olímpico Félix Sánchez y la pista de calentamiento están siendo sometidos a un profundo proceso de remozamiento de cara a dejar la obra como una “tacita de cristal” para los Juegos. Se informó que las pistas son similares en longitud y calidad y será calificada como pista categoría uno, lo que permitirá la realización de cualquier evento internacional, incluyendo un Mundial de Atletismo.
Deportes
¡A buen ritmo! Atletas se preparan para los juegos
JOSÉ CÁCERES
Se espera que el Ministerio de la Vivienda termine labores para iniciar sus instalaciones.