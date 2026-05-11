Estadios millonarios y cifras récord: así será el Mundial más caro

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La Copa Mundial 2026 no será solo el torneo de fútbol más grande de la historia en términos de equipos y partidos, con 48 selecciones y 104 encuentros. Será, sobre todo, una de las mayores máquinas de generar dinero y un campo de pruebas para la fusión del deporte y la tecnología a una escala sin precedentes.

Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA proyecta una inversión económica que romperá todos los récords, impulsada por un presupuesto de organización de cerca de US$3.700 millones y una expectativa de ingresos de US$8.000 millones.

Y es que la inversión en infraestructura va mucho más allá de las canchas. El MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final, ha tenido que eliminar cerca de 1.740 asientos para ensanchar su campo y cumplir con las regulaciones de la FIFA, un ajuste que demuestra el compromiso financiero de las ciudades anfitrionas.

Mientras tanto, en las sedes mexicanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los precios de las entradas con hospitalidad han desatado un debate, con entradas que alcanzan hasta los US$ 6.900, evidenciando una estrategia de mercado que capitaliza la alta demanda por experiencias exclusivas.

Estas cifras iniciales son solo la punta del iceberg de lo que se espera sea un festín económico para todos los involucrados, desde la FIFA y los patrocinadores hasta las economías locales.

Además, el Mundial 2026 repartirá un total de 655 millones de dólares en premios entre todas las selecciones, con una distribución escalonada según el puesto final en el torneo.

La tecnología como motor de la inversión mundialista

El Mundial 2026 está apostando por la tecnología, no solo para mejorar el espectáculo, sino también para maximizar el retorno de inversión. Las innovaciones mencionadas, como los sistemas de alerta de calor y el monitoreo médico en tiempo real, representan un gasto significativo en equipamiento y desarrollo de software que, a su vez, atrae a patrocinadores interesados en la innovación y la seguridad.

El presupuesto de la FIFA para el ciclo 2023-2026, que incluye la Copa del Mundo, destina una parte considerable a la gobernanza del fútbol, los servicios de desarrollo digital y la informática, con US$106 millones proyectados solo para la división de tecnología de la información.

Algunas de las sedes en Estados Unidos, como el AT&T Stadium en Dallas, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y el NRG Stadium en Houston, ya cuentan con sistemas de refrigeración de alta tecnología y techos retráctiles.

Estadios más caros para el Mundial 2026

1. SoFi Stadium - Los Ángeles, EE. UU. - $5.500 millones

2. MetLife Stadium - Nueva York, EE. UU. - $1.600 millones

3. Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, EE. UU. - $1.600 millones

4. Levi's Stadium - San Francisco, EE. UU. - $1.300 millones

5. AT&T Stadium - Dallas, EE. UU. - $1.200 millones

6. Hard Rock Stadium - Miami, EE. UU. - $600 millones

7. Lincoln Financial Field - Filadelfia, EE. UU. - $512 millones

8. Gillette Stadium - Boston, EE. UU. - $352 millones

9. NRG Stadium - Houston, EE. UU. - $352 millones

10. BMO Field - Toronto, Canadá - $63 millones