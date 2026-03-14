Estados Unidos vence a Canadá 5-3 y se enfrentará a RD en semifinal del Clásico Mundial

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Aaron Judge conectó un doble y Pete Crow-Armstrong y Brice Turang dos hits cada uno, llevando a Estados Unidos a la victoria por 5-3 sobre Canadá el viernes por la noche, clasificándose así para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo estadounidense se recuperó tras la derrota por 8-6 ante Italia en la fase de grupos, lo que les obligó a buscar la victoria para avanzar a esta ronda.

Los estadounidenses se enfrentarán a República Dominicana en semifinales el domingo en Miami, con Paul Skene como abridor contra Luis Severino, de República Dominicana. Esta será la tercera aparición consecutiva del equipo en semifinales y la cuarta en total.

Esta es otra importante victoria para Estados Unidos sobre sus vecinos del norte, después de que el equipo estadounidense de hockey sobre hielo venciera a Canadá por 2-1 en tiempo extra para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán el mes pasado.

Bo Naylor conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, en la que Canadá anotó tres carreras, reduciendo la desventaja a dos. Pero el bullpen estadounidense cerró el partido, con Mason Miller ponchando a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir el salvamento.

Canadá, que disputaba los cuartos de final por primera vez, cayó a un récord de 1-5 contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Canadá perdía por cinco carreras cuando Owen Caissie recibió base por bolas con un out en la sexta entrada y avanzó a segunda con un rodado de Abraham Toro. El sencillo productor de Tyler Black ante Brad Keller redujo la ventaja a 5-1.

El jonrón de Naylor, que llegó al segundo piso del jardín derecho en el quinto lanzamiento de Gabe Speier, acercó a Canadá a 5-3. Fue el décimo jonrón que Estados Unidos ha permitido en cinco partidos del torneo.

Canadá tuvo la oportunidad de acortar la diferencia en la séptima entrada con corredores en segunda y tercera sin outs. Sin embargo, David Bednar retiró a los siguientes tres bateadores, con dos ponches, para salir del apuro.

El abridor estadounidense Logan Webb permitió cuatro hits y una base por bolas, con cinco ponches en 4 2/3 entradas.