Estrellas dan la bienvenida a Pujols

El equipo de béisbol profesional Estrellas Orientales le dio la bienvenida públicamente a su organización a Albert Pujols, un futuro inmortal del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Estados Unidos, y del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Por medio a un despacho de prensa, el presidente de las Estrellas, ingeniero Miguel Feris, aseguró que se siente muy complacido de recibir en su organización “a una leyenda viviente del deporte rey entre los dominicanos”.

Feris manifestó que contar en las filas de su equipo con una figura “del renombre que en el seno del béisbol tiene Albert Pujols, por sí solo, significa mucho para nuestra organización, y para el béisbol profesional dominicano, del cual formamos parte”.

De igual manera, Feris señaló que “tener a nuestra disposición la sabiduría adquirida por la experiencia acumulada en una de las más ilustres carreras en la historia de las Grandes Ligas es una adición de incalculable valor para nuestra organización”.

Las Estrellas no dijeron el rol que desempeñará Pujols dentro de la organización e indicaron que lo harán saber más adelante.

Pujols tuvo una brillante carrera de 22 temporadas en las Grandes Ligas.