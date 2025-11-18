Estrellas vencían GC en el cierre del 6to.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. A la altura de la sexta entrada, al cierre de esta edición, las Estrellas Orientales derrotaban anoche por la vía de la blanqueada tres vueltas por cero los Gigantes del Cibao, en un choque se inició retrasado a las 9:35 de la noche, debido las fuertes lluvias que cayeron en el área del Julián Javier.Oscar de la Cruz, lanzador de las Estrellas, trabajó en cinco entradas, permitió dos hits, y ponchó a tres.De su lado, Mengden por los Gigantes tiró cinco entradas, permitió seis hits y ponchó a dos.Las Estrellas Orientales hicieron su primera carrera en el tercer episodio gracias a un cuadrangular del refuerzo Josh Lester entre los jardines derecho y central ante los envíos del lanzador Daniel Mengden.Se produjo un duelo de lanzadores, en las primeras tres entradas, entre Daniel Mengden, por los Gigantes del Cibao y Oscar de la Cruz, por las Estrellas Orientales.Oscar de la Cruz lanzó En las primera cuatro entradas, la batería de las Estrellas Orientales había despacho cinco hit, incluyendo un jonrón.Mientras que los Gigantes, dueño de casa, apenas llevaban un hi en la ofensiva que salió del bate de Leury García.La segunda anotación verde llegó por un jonrón de José Tena.