Fue un éxito Festival de Atletismo en Bayaguana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado sábado 20 de diciembre, el Estadio Olímpico Luguelín Santos fue el escenario del Primer Festival Deportivo Seaboard, una jornada histórica para Bayaguana que colocó al atletismo y al deporte nacional en el centro de la actividad deportiva del país.

Con la participación de más de 300 atletas, el evento reunió diversas pruebas de atletismo, desarrolladas bajo altos estándares organizativos, consolidándose desde su primera edición como una de las actividades deportivas de mayor impacto celebradas en Bayaguana en los últimos años.