Fallece Uliana Semenova, la gigante del baloncesto que marcó una era en el deporte femenino

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La legendaria exjugadora letona Uliana Semenova, quien revolucionó el baloncesto femenino con sus 2,13 metros en la década de los 70 y los 80 con la URSS, falleció este viernes a los 73 años, informó la Federación de Baloncesto de Letonia.

Durante las dos décadas en las que estuvo en activo, Semenova se convirtió en la jugadora con más títulos de la historia del deporte de la canasta en la categoría femenina, según la FIBA.

Nacida el 9 de marzo de 1952 en la localidad de Zarasay y licenciada en Educación Físcia, conquistó dos oros olímpicos con la selección soviética, en Montreal 1976 y en Moscú 1980, tres Mundiales (1971, 1975 y 1983) y diez Europeos consecutivos (de 1968 a 1985).

Con su equipo, el TTT Daugawa Riga, fue once veces campeona de Europa (de 1968 a 1982), ganó 15 ligas y una Copa Ronchetti en 1987.

Al igual que Vladímir Tkachenko impactó con sus 2,21 metros en la selección soviética masculina, Semenova marcó un antes y un después y se convirtió en la jugadora de referencia desde que debutó con 16 años en el equipo absoluto de la URSS, con el que fue prácticamente invencible durante los 18 años en los que vistió su camiseta (1968-1986).

Uliana Semenova en uno de sus importantes juegos.

En la temporada 1987-88, con 35 años y en la recta final de su carrera deportiva, militó en el equipo del Tintoretto, de la localidad madrileña de Getafe, con el que fue subcampeón de Liga.

En puertas de la desintegración del Telón de Acero, fue la primera deportista soviética que cruzó las fronteras de su país para jugar como profesional en el extranjero, tras unas negociaciones que se prolongaron durante cinco meses y el pago de cuatro millones de pesetas (unos 24.000 euros).

Uliana Semenova

Al final de la temporada 1988-89 y después de apenas medio año en el Tintoretto, jugó en el Valenciennes D'Orchies francés, donde puso el broche a su carrera deportiva para regresar a Letonia, donde fue directiva de la sección de baloncesto y vicepresidenta del Comité Olímpico nacional.

Semenova padecía acromegalia, un trastorno causado por un exceso de hormona del crecimiento que le generó durante años severos problemas físicos en las articulaciones, agravados por sus 135 kilos de peso.

En 2007 pasó a formar parte del Salón de la Fama de la FIBA por sus logros deportivos y por lo que representó para el baloncesto femenino, siendo la primera jugadora no estadounidense en ver inscrito su nombre en esta institución.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) también la incorporó a su salón de leyendas en 2022, en la tercera promoción, al considerarla "la jugadora más determinante de la historia del baloncesto femenino mundial".

"Dejó un recuerdo imborrable", subraya la FEB en un comunicado sobre la pívot letona, que fue internacional con la URSS en alrededor de 700 encuentros.

La FIBA expresó sus condolencias por el fallecimiento de la mítica jugadora y ensalzó su carrera deportiva: "Será profundamente extrañada, pero nunca olvidada, por haber dejado una huella en el baloncesto como muy pocas personas lo han hecho".

"El legado de Semenova es posiblemente único y es poco probable que vuelva a repetirse", remarcó subrayó la FIBA.

Para la federación internacional, su "altura y tamaño dominantes" y "el hecho de que combinara estos atributos con tanta habilidad y elegancia la convirtió en una máquina imparable cuando saltaba a la cancha con la todopoderosa selección de la URSS".

Su popularidad en Letonia la llevó a ser la deportista del año en doce ocasiones y recibió el premio a la Trayectoria Deportiva en 2007.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, se sumó a las muestras de recuerdo: "Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y servicial. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana".

La primera ministra del país báltico, Evika Siliņa, enfatizó que la pívot "fue una deportista excepcional que llevó con orgullo el nombre de Letonia por todo el mundo e inspiró a varias generaciones a creer en sus propias fuerzas y en su país".