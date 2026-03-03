FARD gana en boliche en los Juegos Militares 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La representación de la Fuerza Aérea de la República Dominicana conquistó la medalla de oro en el todo evento de boliche de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armada y la Policía Nacional, dedicado al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo, justa celebrada en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Los aviadores ganaron en total pines, en las competencias de parejas en masculino y femenino, además en individual.

Por su parte el equipo del Ejército de la República Dominicana ganó el oro de la suma de los cuatro integrantes. La para ganar la presea dorada la FARD en la rama masculina, con la actuación de Alex Prats con un total de 866, Gregory Morin Jr. 828, Victor Richards Jr, con 782 y Leonardo Ardente, con 895.

El segundo lugar la ARD con Raúl Morales, Héctor Lizardo y Ricardo Garrido. Por el ERD, tercer lugar Cristhian Rosa, Gabriel Ureña, Manuel Fernández y Willie Javier. En cuarto la PN Héctor Simó, Juan Wuchen, Omar Piantini y Wascar Cavallo. Por su parte en femenino la FARD Shantalle Hungría, Pily Báez, Catherine Javier y Aumi Guerra. En la ARD jugaron María Teresa Ramírez, Wendy Arias, María Paula Hernández y Virginia Bello .Por la PN Olga Verges, Yaniris de la Cruz , Paula Díaz y Anggie Ramírez

En parejas

En masculino en parejas el primer lugar, lo conquistó la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, integrada por Alex Prats, con 1.220 y Leonardo Ardente, 1,093 , segundo, Willy Javier y Gabriel Ureña, del Ejército de República Dominicana y en tercero, Ricardo Garrido y Héctor Lizardo de la Armada de República Dominicana.

En femenino el primer lugar Shantalle Hungría y Aumí Guerra, de la FARD, el segundo, Carmina Hermón y Rosalía Guzman, del Ejército de República Dominicana y tercero Virginia Bello y María Paula Hernández, de la Armada de República Dominicana.

Al finalizar se llevó a cabo la premiación.