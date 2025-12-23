Federación de Karate aprueba sus informes en su Asamblea

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Karate celebró con rotundo éxito su tradicional Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron todos los informes relacionados al año 2025, con una concurrida asistencia de presidentes de asociaciones, en un evento celebrado en uno de los salones del Albergue Olímpico.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, a través de un despacho de prensa.

“Todos informes fueron aprobados en la Asamblea, los del presidente, el económico, el técnico, el programa y el presupuesto del 2026, además se declaró prioridad el compromiso del Karate de tener un papel destacado en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Santo Domingo 2026”, dijo Ramírez.

El dirigente federado manifestó que el año que viene la República Dominicana será sede de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, donde sus atletas llegarán bien preparados para poner en alto la bandera tricolor, como ha pasado en los últimos ciclos olímpicos y brindar al país medallas de alta calidad.

Sostuvo que los asambleístas ratificaron todas las resoluciones anteriores, incluidas la homologación del 3er kyu para poder formar parte de las pre-selecciones Nacionales. Ramírez explicó que, nueva vez, la familia del karate dio una demostración de unidad, confraternidad, donde el único Norte es echar la disciplina hacia los máximos niveles en cada una de sus facetas, la competitiva, organizativa y de capacitación.

“Estuvieron presentes unos 10 miembros del Comité Ejecutivo, unas 20 Asociaciones Afiliadas representadas y tres reconocidas. El enlace del Comité Olímpico Dominicano con la Federación de Karate, José Miguel Robiou, estuvo presente en la Asamblea General”, expuso Ramírez.