La Federación de Tiro con Arco escoge su nueva directiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La asamblea eleccionaria de la Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) escogió a unanimidad su nuevo comité ejecutivo para el período 2025-2029 durante el proceso celebrado el pasado domingo en la sede del organismo en el Parque del Este.

La nueva directiva de la Fedota, que recibió la totalidad de 14 votos, está integrada por José Miguel Robiou, Rogelio Hernández, Bernardo Ortiz, Jeniffer García, Arturo Emilio Ureña, Franklin Rojas y Daury Tejada.

Tras la conclusión del proceso, los dirigentes olímpicos se comprometieron a seguir impulsando el desarrollo del tiro con arco en el país, al tiempo que tomaron como compromiso la participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

La comisión electoral estuvo integrada por Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo; Edwin Rodríguez, titular de la Federación Dominicana de Gimnasia; Miguel Hernández, máximo directivo de la Federación Dominicana de Hockey Sobre Césped, y Jorge Blas, directivo del Comité Olímpico Dominicano.

La nueva directiva asume el compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo del tiro con arco a nivel nacional, con énfasis en la formación de atletas, el apoyo a las asociaciones provinciales y la representación del país en competencias internacionales.

También se destacaron los logros de los últimos años.