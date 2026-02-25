Fedojudo concentra atletas rumbo a los JCC 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el lema “Compromiso Santo Domingo 2026”, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) dio inicio a un amplio programa de preparación con las selecciones superiores que representarán al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en el país.

La iniciativa se realiza cada fin de semana en las diferentes regiones con el objetivo de promover los Juegos y que se conozcan los atletas judocas que representarán al país en la cita multideportiva.

“Tenemos un compromiso con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y estamos promoviendo por todo el país los atletas de judo que estarán defendiendo los colores patrios en el evento”, señaló Gilberto García, presidente de la Fedojudo.

El programa de preparación se lleva a cabo con los recursos entregados por el Gobierno a través del Ministerio de Deportes, que dirige Kelvin Cruz, de cara a Santo Domingo 2026.

El dirigente deportivo indicó que las selecciones vienen de agotar sendas bases de preparación en España y Ecuador, y que ya se inició el periplo de entrenamiento por las diferentes provincias.

El presidente de la Fedojudo dijo que los días 13 y 14 de este mes se realizó un campamento en Bayaguana, abierto al público, donde los judocas de ese pueblo también participaron en el entrenamiento con los atletas del seleccionado superior.

Además, el domingo 15 de este mes, el entrenamiento se llevó a cabo en San Pedro de Macorís, y que los días 20 y 21 será en San Juan de la Maguana, y el 22, en Barahona. Además de los atletas, también participan del campamento de preparación los entrenadores, así como directivos de la Fedojudo, y el cuerpo técnico.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán celebrados del 24 de julio al 8 de agosto.

Los judoca se prepara para conquistar medallas en el evento internacional con varias naciones.