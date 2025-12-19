Fedojudo realizará asamblea ordinaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) celebrará el domingo, desde las 10:00 de la mañana, la Asamblea Ordinaria Anual en la Kasa Roof Restaurant and Bar del sector Miraflores.

La convocatoria a las asociaciones afiliadas a la Fedojudo, con derecho a voz y voto, así como las que tienen solo voz, se hace de acuerdo a los artículos 18, 19 y 20 de los vigentes estatutos. La agenda contiene cinco puntos, como: Comprobación de quórum; aprobación de la agenda; los informes del presidente de la Fedojudo, el tesorero y del director técnico. Como cuarto punto está el conocimiento del programa de actividades del año 2026, así como la aprobación del presupuesto del año 2026. Las asociaciones de judo convocadas tendrán derecho a voz y voto, en el acto.