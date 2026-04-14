FEDOM anuncia equipo de operaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) anunció el equipo de operaciones y el cuerpo técnico que acompañará a la Selección Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, conformado por figuras con experiencia en el béisbol profesional y el compromiso de defender con orgullo los colores patrios de República Dominicana.

El equipo de operaciones estará encabezado por Luis Polonia Jr., quien asumirá las funciones de gerente general, acompañado de Jonas Lantigua como director de Operaciones; José Torres como asistente del gerente general y encargado de avanzada; y Anthony Domínguez como scout de avanzada.

El cuerpo técnico cuenta con Keyter Collado (bench coach), Kremlin Martínez (pitching couch), Ricardo Nanita (hitting coach), Rubén Santana (coach de tercera base), Wellington Castillo (coach de primera base), Jean Carlos Rodríguez (control de calidad), Christian Hernández (clubhouse manager) y Otto De la Cruz Rosario (preparador físico/ strenght condition head trainer).

Durante la rueda de prensa en la que se ofrecieron estos detalles, el presidente de FEDOM, Juan Núñez, resaltó la experiencia, el rigor profesional y el talento que distinguen a este equipo de trabajo.

“Estos Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen una nueva oportunidad para proyectar al mundo la grandeza del béisbol dominicano. Hemos conformado un equipo de alto nivel, integrado por profesionales con disciplina, criterio y un profundo sentido de responsabilidad, en cuyas manos depositamos la representación del país”, expresó.

De su lado, el gerente general del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, valoró positivamente la estructura presentada.

“Este grupo reúne experiencia, conocimiento del juego y una visión integral del béisbol. Cada uno de los integrantes aporta herramientas clave para construir un equipo competitivo, con enfoque en los detalles y en la preparación de nuestros jugadores. Confiamos plenamente en que harán un gran trabajo representando al país”, manifestó.

En tanto, Luis Polonia Jr., gerente general de la selección para estos juegos, resaltó el compromiso y la responsabilidad que asume el equipo de operaciones de cara al evento. “Es un honor asumir esta responsabilidad en un evento que se celebrará en nuestra casa. Hemos trabajado en la conformación de un staff altamente capacitado, con experiencia en distintas áreas del béisbol profesional. Nuestro objetivo es claro: conformar un equipo competitivo, disciplinado y con identidad nacional, capaz de responder a las expectativas del país”, puntualizó.

Experiencia y trayectoria al servicio de la selección nacional

Luis Polonia Jr. cuenta con una sólida trayectoria en el béisbol organizado, destacándose como gerente general de los Granjeros de Moca, con múltiples campeonatos en la Liga de Verano, así como en las operaciones de las Águilas Cibaeñas en LIDOM donde ayudó a obtener dos campeonatos.

Además, se desempeña como scout internacional de los San Francisco Giants desde el año 2017 y fue gerente general del equipo dominicano que logró la clasificación a los Juegos Panamericanos en la edición de San Salvador 2023. Fue jugador profesional en Grandes Ligas en los Cleveland Guardians del 2004 al 2008.

El director de Operaciones, Jonas Lantigua, aporta su experiencia como coordinador de scouting de los Angeles Dodgers en República Dominicana y como director de Scouting de Avanzada del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. También fue un jugador profesional.

Mientras que José Torres, suma un perfil técnico clave en la identificación y evaluación de talento. Se desempeña actualmente como National Crosschecker en República Dominicana para los Chicago Cubs y asistente del gerente general de los Granjeros de Moca. De 2021 a 2024 fungió como scout de área en la región del Cibao para los Houston Astros.

De igual manera, Anthony Domínguez, scout internacional de los Texas Rangers, complementa el equipo con una trayectoria que integra experiencia como jugador, formador y ejecutivo. Fue pelotero profesional en los Seattle Mariners entre 2013 y 2016, y posteriormente militó en ligas independientes. Formó parte del cuerpo técnico de la selección dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En la actualidad se desempeña como director de operaciones de los Reales de Santiago BBC en la Liga Nacional de Béisbol de Verano.

Coaching staff

El área de pitcheo estará bajo la responsabilidad de Kremlin Martínez, profesional con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de lanzadores. Durante 14 años formó parte de los Angeles Dodgers. Ha desempeñado roles como pitching coach, scout, coordinador de pitcheo y field coordinator. Actualmente integra la estructura de los New York Mets, donde ha continuado su labor como coordinador. En el béisbol dominicano, acumula siete temporadas como coach de pitcheo en LIDOM con equipos como Tigres del Licey, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este.