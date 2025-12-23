Fedovoli hará un censo nacional en febrero y marzo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) realizará un censo entre los meses de febrero y marzo del próximo año en las 32 provincias y 158 municipios del país a los fines de determinar la cantidad de clubes, ligas, academias, escuelas y personas que practican ese deporte.

La medida fue aprobada en el Congreso General Anual de esa institución, el primero bajo la dirección del nuevo comité ejecutivo que preside el licenciado Alexis García, quien aprovechó la ocasión para resaltar las excelentes relaciones, basadas en la transparencia, que la misma mantiene con el Ministerio de Deportes y su ministro Kelvin Cruz.

“Esos son los organismos base del voleibol dominicano que están afiliados a asociaciones. Es importante saber quiénes somos y cuánto somos”, manifestó el licenciado García en la actividad, la cual tuvo lugar en el salón de conferencias del Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol.

El congreso estuvo orientado primordialmente hacia la capacitación y el fortalecimiento institucional de sus miembros. Su enfoque educativo estuvo diseñado para abordar temas críticos para la sostenibilidad y legalidad de las organizaciones deportivas en el país.

La licenciada Caroline Sosa ofreció una charla sobre “Gestión Financiera en una Organización Deportiva”, en la que explicó de manera detallada la importancia de manejar el tema de los impuestos internos y su correcta administración, un aspecto clave para la trans