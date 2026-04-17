Feudri expondrá su invicto ante mexicano

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El prospecto dominicano Feudri Franco expondrá su invicto como boxeador profesional ante el mexicano Mauro Perales en la pelea estelar de una cartelera programada para el 9 del próximo mes (de mayo) en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Franco, un boxeador en ascenso de la categoría welter (147 libras) tiene récord invicto de 6-0, todas sus victorias por la vía del nocaut.

El evento internacional es organizado por las promotoras Shuan Boxing Promotion y Biyu Promotion

El combate representará una gran prueba de fuego para el dominicano, ranqueado entre los primeros 15 de su categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.

La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez.