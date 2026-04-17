Explosivo
Feudri expondrá su invicto ante mexicano
El dominicano buscará seguir ascendiendo en el ranking mundial, donde fue ubicado por la Asociación Mundial entre primeros 15
El prospecto dominicano Feudri Franco expondrá su invicto como boxeador profesional ante el mexicano Mauro Perales en la pelea estelar de una cartelera programada para el 9 del próximo mes (de mayo) en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.
Franco, un boxeador en ascenso de la categoría welter (147 libras) tiene récord invicto de 6-0, todas sus victorias por la vía del nocaut.
El evento internacional es organizado por las promotoras Shuan Boxing Promotion y Biyu Promotion
El combate representará una gran prueba de fuego para el dominicano, ranqueado entre los primeros 15 de su categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.
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Primitivo Cadete
En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.
La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez.