Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Explosivo

Feudri expondrá su invicto ante mexicano

El dominicano buscará seguir ascendiendo en el ranking mundial, donde fue ubicado por la Asociación Mundial entre primeros 15

Feudri Franco, declarado ganador de una de sus peleas.

Feudri Franco, declarado ganador de una de sus peleas.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El prospecto dominicano Feudri Franco expondrá su invicto como boxeador profesional ante el mexicano Mauro Perales en la pelea estelar de una cartelera programada para el 9 del próximo mes (de mayo) en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Franco, un boxeador en ascenso de la categoría welter (147 libras) tiene récord invicto de 6-0, todas sus victorias por la vía del nocaut.

El evento internacional es organizado por las promotoras Shuan Boxing Promotion y Biyu Promotion

El combate representará una gran prueba de fuego para el dominicano, ranqueado entre los primeros 15 de su categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.

La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez.  

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

Lo último

tracking