Feudri Franco, de RD, se alista para volver al cuadrilátero

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El prospecto dominicano Feudri Franco se alista para regresar al cuadrilátero.

Considerado entre los mejores prospectos boxísticos del país, Franco subirá al ring el 9 del próximo mes para ocupar el turno estelar de una cartelera a celebrarse en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Pese a su corta carrera en el boxeo profesional, Franco ya está ranqueado entre los mejores 15 de la categoría welter (147 libras) por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tiene récord invicto de 6-0. Todas sus victorias han sido por la vía del nocaut. La velada en la que Franco, de 21 años, hará su reaparición es organizada por Shuan Boxing Promotion, bajo la dirección de su CEO y promotora Bélgica Peña. “Seguimos apostando por el desarrollo y proyección del talento dominicano a nivel internacional”, expuso Peña, quien también tiene en su catálogo al ex doble campeón mundial Alberto “La Avispa” Puello.

Franco, conocido por su estilo explosivo y gran proyección dentro del boxeo profesional, busca seguir escalando posiciones en el ranking mundial y demostrar por qué es considerado entre los prospectos más prometedores del país.