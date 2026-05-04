Feudri Franco vs Mauro Perales: combate estelar en Santo Domingo

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El coliseo de boxeo Carlos “Teo” Cruz está listo para acoger el próximo sábado un evento de boxeo profesional en el que actuarán púgiles de República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela.

“Hemos estructurado una cartelera en base a combates de alto nivel competitivo, donde el público tendrá que ver cada pelea de pie”, aseguró Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, empresa que organiza la velada en sociedad con Biyu Promotion.

El turno estelar de la cartelera está reservado para el invicto dominicano Feudri Franco y el mexicano Mauro Perales.

El combate ha generado gran expectativa tras las declaraciones del boxeador azteca, quien aseguró que llegará al país con un objetivo claro: arrebatarle el invicto a Franco, tal como ya hizo en el pasado con otro peleador dominicano, en referencia a Angel Cruz.

La pelea entre Franco y Perales promete ser una auténtica guerra sobre el ring, marcada por la intensidad, el orgullo y la determinación de ambos boxeadores, quienes buscarán demostrar de qué están hechos ante el público dominicano.

Choque de invictos

Otra pelea que ha generado gran expectativa es la que protagonizarán los invictos dominicanos Michael “La Fiera” Ramírez y Kenny “Choco” De León.

“La Fiera” Ramírez, quien presenta foja de 23-0, con 17 triunfos por la vía del nocaut, ha prometido terminar la pelea antes del décimo asalto, distancia a la que ha sido pactado el enfrentamiento.

“El Choco” De León también tiene la seguridad de que el pleito se definirá por nocaut, pero con un resultado diferente al que espera y desea su rival.

Más peleas

En el mismo evento, el dominicano Eusel Rodríguez, invicto, con 8-0, cruzará guantes con el venezolano José Aray, mientras que Miguel Queliz, de República Dominicana, enfrentará al puertorriqueño Luis Meléndez.

En otra de la pelea, el venezolano Algerbis González intentará derrotar al dominicano Rafael Abreu, quien presenta foja de 11 triunfos sin derrotas, con 10 de sus victorias por la vía del nocaut.

De su lado, el puertorriqueño Abner Figueroa (9-0) subirá al ring con la misión de prolongar su invicto, con un triunfo sobre el dominicano Fraylin Pérez.