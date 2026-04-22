Filis afirman que el mánager Rob Thomson no está en la "cuerda floja"

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Dave Dombrowski está preocupado por la situación de los Filis de Filadelfia, pero afirmó que el mánager Rob Thomson no está en la cuerda floja a pesar de la racha de siete derrotas consecutivas del equipo.

Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Filis, se centra en el desempeño general del equipo durante este inicio de temporada con un balance de 8 victorias y 15 derrotas.

"Simplemente no hemos jugado bien. Es un problema en todos los aspectos de nuestro juego", declaró Dombrowski a la prensa antes de la derrota del martes por 7-4 ante los Chicago Cubs. "Algunos jugadores individuales han tenido un buen desempeño, sin duda. Pero como grupo, no creo que ninguna parte del equipo haya destacado: ni en ataque, ni en pitcheo, ni en abridores, ni en defensa".

Es la primera vez que los Phillies pierden siete partidos seguidos desde junio de 2019, pero Dombrowski afirmó que no está considerando destituir a Thomson, quien ha liderado al equipo desde que sucedió a Joe Girardi en la temporada 2022.

"Digámoslo así: no lo estamos haciendo", dijo Dombrowski. "Pero si lo estuviéramos haciendo, nunca lo hemos comentado. Rob Thomson ha sido un buen mánager para nosotros desde [2022]. Siempre analizamos todo lo que sucede, pero no.

"Generalmente, he dicho que después de unos 40 partidos de la temporada es cuando uno empieza a preguntarse: 'Bien, ¿cómo vamos? Los jugadores han tenido suficiente tiempo'. Pero no hay ninguna fórmula mágica en ese número. A veces es un poco más; a veces es un poco menos. No están contentos con su rendimiento. Claro, yo soy el responsable de poner al equipo en el campo, así que no estoy contento con cómo van las cosas". Pero creo que uno simplemente encuentra ese equilibrio a diario.

Dombrowski expresó su preocupación por la falta de ofensiva en una alineación que incluye a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner. Los Phillies han recibido 49 carreras frente a las 14 que han anotado durante su racha de derrotas. En lo que va de la temporada, batean para .218 (puesto 28 en la MLB) con 80 carreras anotadas (puesto 28).

El receptor J.T. Realmuto, quien solo tiene un jonrón y cuatro carreras impulsadas, fue colocado en la lista de lesionados el miércoles debido a una lesión en la parte baja de la espalda y será reemplazado por la dupla de Garrett Stubbs y Rafael Marchan.