Finaliza con éxito competencia del Caballo de Paso

Con una participación histórica de ejemplares de caballos de paso y una masiva asistencia de público, fue realizado la primera competencia del Circuito Nacional del Caballo de Paso ADOPASO 2026, en la Hacienda Buena Vista, en Jarabacoa.

En la competencia de caballos de Paso Fino Funcional, resultó Gran Campeón el ejemplar Sucesor de HH, propiedad de Roberto Camino, montado por Tony Bernabé, mientras que el título de Gran Campeón Reservado lo obtuvo el ejemplar Tenor de la Disculpa, propiedad de Eduardo Pimentel y montado por Melvin Coronado. Como Gran Campeona Paso Fino Funcional, resultó ganadora la yegua Victoria de HH, propiedad de Hacienda Guayacán, conducida por Saúl Cornielle y la Gran Campeona Reservada fue la yegua Victoria de la Ilusión, propiedad de Roberto Camino, montada por Tony Bernabé.

Las competencias de Jinetes y Amazonas fueron de gran atracción, donde 30 niños y niñas demostraron una gran capacidad en la conducción de caballos de paso.