Framber Valdez recibe suspensión de 5 partidos por golpear a un bateador

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El lanzador zurdo de Detroit, Framber Valdez, fue suspendido cinco juegos por las Grandes Ligas el miércoles por lanzar intencionalmente contra el campocorto de los Medias Rojas de Boston, Trevor Story, mientras que el mánager de los Tigres, A.J. Hinch, recibió una suspensión de un juego.

La suspensión de Valdez, que equivale a una apertura perdida en la rotación, se redujo de seis a cinco juegos tras una apelación y comenzará con el partido del miércoles contra las Medias Rojas.

Hinch, quien no puede apelar según las reglas de la MLB para los mánagers, también se perderá el partido del miércoles.

Ambos fueron multados además con una cantidad no revelada.

Después de que Willson Contreras y Wilyer Abreu abrieran la cuarta entrada de la victoria del martes por 10-3 con largos jonrones, Valdez golpeó a Story con una recta de 151 km/h en el siguiente lanzamiento. Story se quedó mirando el montículo mientras el receptor de los Tigres, Dillon Dingler, y el árbitro principal, Adam Beck, se interponían entre Story y Valdez.

Los banquillos se vaciaron, aunque no hubo golpes. Valdez, quien fue expulsado, declaró después del partido que "no fue intencional" y que "no debería haber una suspensión en esa situación".

Hinch no se puso del lado de Valdez tras el partido del martes.

"Aquí jugamos un béisbol de muy buen nivel. Eso no lo pareció", dijo Hinch. "No se trata de juzgar la intención; no tengo ni idea. Pero sé que cuando sales al campo y te ves envuelto en ese tipo de confrontaciones, normalmente sientes que tienes razón. Y no me sentí bien estando ahí".