Fransheska Matías logra tres de oro en torneo pesas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fransheska Matías, Nathalia Novas y Julio Cedeño escalaron al pódium y consiguieron el pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el clasificatorio de pesas que se celebra en el Pabellón de esa disciplina en el Parque del Este.

El torneo, dedicado a Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, continúa hoy desde las 10:00 de la mañana, en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello.

Fransheska Matías reinó en la categoría de los 69 kilogramos femeninos. La quisqueyana se alzó con las tres medallas de oro con 111 kilos en el arranque, 136 en envión, y 247 en el total.

“No ha sido una sorpresa mi actuación. Me preparé para esto y más, sabiendo que tenía una rival, como la colombiana Yulieth Rodríguez, de un nivel mundialista”, dijo Fransheska.

Cedeño oro

Cedeño, nativo de El Seibo, conquistó el oro en arranque, con 155 kilos, y sumó la presea de plata en el total con 334.

Julio Mayora, subcampeón olímpico en Tokio 2020 (2021), ganó los oros en el arranque, con 150 kilos y en el envión, con 196, y la plata en total, con 346, en la división 79 kilogramos.

Mayora obtuvo plata en Tokio en 69 kilogramos, es un doble campeón en Juegos Panamericanos y ganador de un bronce en el Mundial de Asjabad, Turkmenistan, en 2018.

“Estoy muy contento por este primer lugar y por el hecho de arrebatarle una medalla de oro a un rival del nivel Olímpico y mundialista como Mayora, con quien, a pesar de la rivalidad, me une una gran amistad de más de 10 años”, declaró Cedeño.

Nathalia plata y dos bronces

La quisqueyana Nathalia Novas se hizo de una presea de plata y par de bronce en la división de los 63 kilogramos, de Barahona, obtuvo el bronce en arranque con de 98 kilos, consiguió la plata en envión.