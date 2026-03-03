Freudi Franco, salta al ranking mundial de boxeo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El prospecto dominicano Feudri Franco ha irrumpido con fuerza en las clasificaciones mundiales tras su impactante victoria ante el experimentado Ángel Rosa el 21 del pasado mes en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

En el combate, Franco evidenció su talento, madurez y proyección internacional.

El dominicano ofreció una actuación dominante que llamó la atención de la prensa y de los organismos internacionales, consolidando su posición como una de las figuras emergentes más prometedoras del boxeo latinoamericano.

Su desempeño ante un rival de amplia experiencia marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Producto de su trabajo, Franco dio un gran salto, al ser ubicado en la posición 15 del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con disciplina, poder y una técnica en constante evolución, el joven púgil se proyecta como uno de los prospectos dominicanos con mejor futuro en la actualidad. Su ascenso no es casualidad, sino el resultado de un trabajo estratégico de su equipo.