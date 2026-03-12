Fundación Leidi reconoce atletas en el Día de la Mujer

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Leidi Germán realizó una charla motivacional dirigida a atletas de la preselección nacional de judo y a integrantes de la Asociación de Judo de la provincia Duarte, en el Club San Martín de San Francisco de Macorís. La actividad fue impartida por la licenciada Leidi Germán Tejeda, presidenta de la fundación e inmortal de las artes marciales, quien compartió con las atletas un mensaje de motivación, liderazgo y compromiso, resaltando la importancia del esfuerzo, la disciplina y los valores dentro y fuera del deporte. Durante el encuentro participaron alrededor de 60 personas, entre atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.

Como muestra de reconocimiento y admiración, la fundación realizó la entrega de flores a 30 mujeres atletas presentes en la actividad, destacando sus logros y su aporte al desarrollo del judo dominicano. El acto contó además con la presencia de destacadas figuras del judo nacional, entre ellas la campeona de los Juegos Panamericanos, Ana Rosa, así como las atletas Eirama Silvestre, Esmeralda Damiano, Greymailin Valdez, Carla Tolentino y Coral Velázquez.