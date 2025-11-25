Anuncian proyecto para desarrollar talentos del fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Fútbol FDF, presentó el Programa Centros Regionales de Talentos perteneciente al TDS FIFA.

El anuncio se llevó a cabo ayer bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo del ente federativo.

Carlos Ramírez, director de desarrollo de la FDF, encabezó el acto y estuvo acompañado de Betzaida Ubri -coordinadora de selecciones femeninas- y Marcelo Neveleff -coordinador de selecciones masculinas-. Los Centros Regionales de Talentos CRT-RD forman parte del Programa TDS (Talent Developmet Talent) de la FIFA y tienen como misión identificar, formar y desarrollar a los mejores talentos del país en las regiones Norte y Sur, garantizando su preparación integral bajo estándares internacionales para que puedan integrarse a las selecciones nacionales y, eventualmente, competir en el fútbol profesional, tanto local como internacional. El programa estará desarrollando visorias en los meses de diciembre 2025 – enero 2026, luego pasará a la etapa de identificación de talentos entre febrero y marzo de 2026, y su tercera etapa estará compuesta por microciclos desde abril a noviembre.