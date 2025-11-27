Atlético de Madrid, multado por comportamiento racista de su afición

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid fue multado y puesto en libertad condicional por la UEFA el jueves como castigo por el comportamiento racista de sus aficionados en un partido de la Champions League contra el Arsenal.

El Atlético había sido acusado de "comportamiento racista y/o discriminatorio" por hacer ruidos con dinero y saludos nazis durante la derrota por 4-0 en Londres el mes pasado.

Los aficionados del Atlético ya habían atacado previamente al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, de raza negra, con insultos raciales similares.

La UEFA multó al Atlético con 30.000 euros (35.000 dólares) y le impuso una sanción de un partido para vender entradas a los aficionados en un partido europeo fuera de casa, que se aplazó durante un año de libertad condicional.

El Atlético también deberá pagar una multa de 10.000 euros (11.600 dólares) por el lanzamiento de objetos por parte de los aficionados al estadio del Arsenal.