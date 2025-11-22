¿Por el Atlético San Cristóbal fue expulsado por la FIFA?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) atraviesa su primera gran crisis institucional tras el anuncio de que el club Atlético San Cristóbal será expulsado de la liga principal y descendido a la LDF de Expansión para la próxima temporada, debido a una supuesta participación en la manipulación de partidos.

La drástica medida fue dictaminada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que celebró sesiones los días 17 y 18 de noviembre para evaluar la situación. El organismo rector del fútbol mundial hizo público el fallo a través de un comunicado de prensa, donde estableció:

"Se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol”, estableció el comunicado.

La sanción es histórica, marcando la primera ocasión en que un equipo de la LDF es castigado con el descenso administrativo por este tipo de fraude deportivo.

¿Por qué se produjo la sanción?

Según la FIFA, el castigo por amaño de partidos se produce en un contexto de un rendimiento deportivo sospechoso por parte del club sancionado.

El Atlético San Cristóbal se encuentra actualmente en el último puesto de la tabla de posiciones de la fase regular de la LDF 2024. Tras 13 jornadas disputadas, el equipo solo acumula dos puntos (producto de dos empates y once derrotas), con un diferencial de goles de -43.

La FIFA ha determinado que el club violó el Artículo 20 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), que específicamente prohíbe y sanciona la manipulación de partidos y competiciones.

Implicaciones para el futuro

La decisión de la FIFA no solo afecta al club, sino también a la Federación de Fútbol de la República Dominicana (Fedofútbol). La Comisión Disciplinaria ha ordenado a la federación "que se ponga en contacto con la FIFA e implemente un plan educativo de prevención contra la manipulación de partidos y competiciones".

El Atlético San Cristóbal y la LDF han sido notificados formalmente de la decisión y disponen de un plazo de 10 días para obtener los fundamentos completos del fallo. Según los reglamentos de la FIFA, esta decisión es recurrible ante las instancias superiores del organismo.

El caso del Atlético San Cristóbal establece un precedente estricto en el fútbol dominicano, enviando un mensaje claro sobre la tolerancia cero a las prácticas que atenten contra la honestidad y la transparencia del deporte.