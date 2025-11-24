Club Pantoja gana su sexto al hilo en LDF

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El club Atlético Pantoja derrotó un gol por cero a Jarabacoa FC, en el estadio Panamericano de San Cristóbal, por la fecha catorce de la fase regular del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Este triunfo representó el sexto seguido para los Guerreros en la justa.

El único gol del encuentro fue obra del juvenil Carlos Sarante, al minuto treinta y cinco del partido, que definió dentro del área, tras un cabezazo del capitán Jeremy Báez, que Sarante remató a placer.

La segunda mitad fue de ida y vuelta, donde sobresalió la figura de Alessandro Baroni, el arquero del club Atlético Pantoja, quien estuvo certero bajo los tres palos.

Con la victoria, el club Atlético Pantoja suma treinta y cuatro puntos, fruto de once partidos ganados, un empate y dos derrotas, mientras que los de la montaña, Jarabacoa FC, tienen trece puntos en catorce jornadas.