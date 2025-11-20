Copa Mundial 2026: las clasificaciones más sorprendentes del torneo

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La pequeña isla caribeña de Curazao participará en la Copa Mundial de 2026 como la nación más pequeña en población en clasificarse para el máximo evento del fútbol masculino.

Curazao, territorio autónomo de aproximadamente 156.000 habitantes dentro del Reino de los Países Bajos, supera el récord de Islandia, con una población de poco más de 350.000 habitantes, que era el país más pequeño en clasificarse para la Copa Mundial tras su participación en Rusia 2018.

El éxito de Curaçao ha logrado colocar a jugadores de clubes desconocidos en el escenario más importante.

Por su parte, Haití, el país más pobre del Caribe, tuvo una campaña sorprendente y venció a Nicaragua 2-0 para ganar su grupo por encima de los favoritos Honduras y Costa Rica.

La única participación anterior de Haití en la Copa del Mundo fue en Alemania Occidental en 1974.

La victoria del martes por la noche coincidió con el 222 aniversario de la histórica Batalla de Vertières, que ayudó a Haití a convertirse en la primera república negra del mundo.

Miles de aficionados bailaron por las calles de Pétionville hasta altas horas de la noche.

Finalmente, Escocia finalmente regresa a la Copa del Mundo después de una espera de 28 años, luego de una victoria alocada que coronó una triunfante campaña de clasificación.

Tres goles que cambiaron el rumbo del partido —dos de ellos en el tiempo de descuento y uno desde el centro del campo— le dieron a Escocia una improbable victoria por 4-2 sobre la favorita Dinamarca en el vibrante Hampden Park.

La clasificación del grupo de cuatro equipos muestra a Escocia en primer lugar, con dos puntos de ventaja sobre Dinamarca, y con la mira puesta en su primer Mundial desde 1998.