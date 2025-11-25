Copa Mundial de la FIFA 2026: Todo lo que debes saber antes del sorteo final

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que determinará la clasificación de grupos y emparejamientos, comenzará en poco más de una semana y se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, D.C., el 5 de diciembre.

42 de los 48 equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA más grande hasta la fecha se dividirán en grupos durante el sorteo final, y las seis plazas finales se determinarán mediante partidos de repesca en marzo de 2026.

El sorteo también definirá los emparejamientos y el calendario de las 16 ciudades anfitrionas de Norteamérica, cuyo torneo se disputará de junio a julio de 2026.

Las ciudades anfitrionas ya tienen sus posiciones asignadas: México en el Grupo A1, Canadá en el Grupo B1 y Estados Unidos en el Grupo D1. Los grupos y emparejamientos se definirán el día del sorteo.

Formato

En la fase de grupos, 48 equipos competirán en 12 grupos, clasificados del A al L. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho terceros, avanzarán a dieciseisavos de final.

Los equipos restantes avanzarán a cinco fases eliminatorias. Cada equipo jugará un total de ocho partidos, con tres días de descanso entre cada uno si continúa avanzando a lo largo del torneo.

En total, se jugarán 104 partidos oficiales durante el torneo.

Equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según la FIFA, las siguientes naciones estarán representadas en el sorteo final:

- Coanfitriones: Canadá, México, EE. UU.

- AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudita, Uzbekistán

- CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

- CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

- OFC: Nueva Zelanda

- UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza