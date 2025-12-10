Equipos triunfan en torneo AFDN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Torneo Infantil AFDN 2025 llegó a su cierre, con gran éxito, donde los niños demostraron su calidad y triunfaron varios equipos en diferentes categorías.

La justa fue celebrada en las instalaciones de Barça Academy en la Unphu, consolidándose como uno de los eventos de fútbol base más concurridos del Distrito Nacional. Desde su inicio el 24 de septiembre, el torneo reunió a 44 equipos pertenecientes a 14 clubes, con la participación de 861 jóvenes futbolistas distribuidos en cinco categorías competitivas.

Los clubes participantes, en orden alfabético, fueron: Atlético San Judas, Atléticos Haina FC, Bauger FC, Barça Academy RD, Bob Soccer School, Dominguito FC, DV7 Academy, FC Cristo Rey, Garrincha FC, La Meca del Fútbol RD, Oratorio Centro Juvenil Hogar Escuela, Santa Fe FC, Tu Campa y D&F Academy como club invitado.

Los equipos campeones fueron en U8: Garrincha FC. U10: Escuela Bauger. U12: Barça Academy. ·U14: Barça Academy. U14 Femenino: Barça Academy.

Los máximos goleadores fueron: Adrían Morillo, categoría U-8 (La Meca); Dylan Martínez, categoría U-10 (Santa Fe F.C.); Joniel Cruz, categoría U-12 (Tu Campa); Daniel González, categoría U-14 (Barça Academy), y; Gabriela Sánchez Leccia, en U14 femenina (Barça Academy). El portero menos vencido fue: Mathias Briceño.