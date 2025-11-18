España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria se aseguran pase al Mundial

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La fase de clasificación europea para la Copa Mundial de 2026 finalizó el martes con España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria asegurando las plazas directas restantes de la región.

España empató 2-2 en casa contra Turquía, pero garantizó el primer puesto del Grupo E e igualó la racha de 31 partidos invicta de Italia en partidos oficiales. El récord de Italia se remonta al periodo comprendido entre 2018 y 2021.

Escocia venció a Dinamarca, que jugó con diez hombres, por 4-2 en el Grupo C, con un golazo de chilena de Scott McTominay a los tres minutos de juego.

El empate 1-1 en casa contra Bosnia y Herzegovina le bastó a Austria en el Grupo H, mientras que Bélgica goleó a Liechtenstein por 7-0. Suiza se clasificó tras empatar 1-1 contra Kosovo.

Los doce primeros de grupo se clasificaron directamente, mientras que los segundos participarán en la repesca junto con los cuatro mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones 2024-25 que no terminaron primeros o segundos en sus respectivos grupos.

Los playoffs se jugarán el 26 y el 31 de marzo. La Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.