FDF designa a Yelena Hazim secretaria general

La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) informó que su Comité Ejecutivo nombró a la licenciada Yelena Hazim Figuereo secretaria general de esta institución que rige el balompié en la República Dominicana desde 1953 y que además es una de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA.

Hazim se convirtió de esta manera en la primera mujer en asumir la Secretaría General de la FDF.

La nueva gerente de la FDF estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Cumplimiento de la FDF por lapso de casi tres años (agosto 2020 – noviembre 2022), período en el que cumplió a cabalidad su rol, estableciendo además buenas referencias ante la FIFA. En el plano deportivo, dejó una huella importante al ser parte junto a Carlos Ramírez en la creación y puesta en marcha del Torneo Nacional de Asociaciones y Clubes. Yelena Hazim es nativa de San Pedro de Macorís, graduada en Ciencias Políticas con Doctorado en el Derecho Privado Internacional y Métodos.