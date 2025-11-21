FIFA prohíbe a la líder del fútbol panameño por un comentario gordofóbico

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Días después de que Panamá se clasificara para la Copa Mundial de 2026, la FIFA suspendió al presidente de la federación panameña de fútbol por incumplir una sanción previa impuesta por comentarios despectivos sobre el peso de una jugadora de la selección femenina.

La FIFA anunció que Manuel Arias fue suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol durante seis meses, sanción que expirará aproximadamente cuatro semanas antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Arias no pudo asistir al sorteo de la Copa Mundial el 5 de diciembre en Washington D.C., evento al que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump.

La FIFA informó que sus jueces disciplinarios también impusieron una multa de 20.000 francos suizos (25.000 dólares) al dirigente panameño por no acatar la resolución previa de su comité de ética, que lo suspendió durante seis meses hasta julio. No se dieron detalles sobre cómo infringió la sanción.

Arias insinuó que Marta Cox estaba “gorda” después de que esta hiciera comentarios críticos sobre la organización del equipo nacional, que se clasificó para la Copa Mundial Femenina de 2023.

Reconoció sus desafortunados comentarios en marzo de 2024.

Durante su primera sanción de seis meses, Arias debió haber sido excluido de dos partidos de clasificación para el Mundial en junio y de la Copa Oro en Estados Unidos, que se extendió hasta julio.